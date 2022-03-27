В Чернигове мошенник обманывал беженцев, предлагая вывезти их в безопасные места из горячих точек
В Чернигове задержали мошенника, который наживался на желающих выехать из мест боевых действий.
Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
"Шанс выжить увидели жители Чернигова в молодом человеке, который раскаивается на видео. А тот просто оставил людей на произвол судьбы", - заявил глава ведомства.
Задержанный рекламировал услуги по перевозке людей из горячих точек в безопасные места. Расценки перемещения по территории Украины - 300-500 грн, а выезд за границу стоил в пределах 1500-5000 грн. Злоумышленник успел обмануть более 20 человек со всей Украины на 60 тысяч грн. Он получал предоплату и исчезал, оставляя людей в беде.
Киберполиция быстро вышла на его след после заявления потерпевших. Обманутые граждане рассказали, что пытались уехать из Чернигова, страдающего от обстрелов российских войск. Однако после получения предоплаты перевозчик скрылся. В настоящее время одна из пострадавших от афериста семья из Чернигова уже эвакуирована и находится в безопасности.
Напомним, ранее Национальный банк Украины предупреждал о новых мошеннических схемах, которые появились в нашей стране в военное время.
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