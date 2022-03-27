В Чернигове задержали мошенника, который наживался на желающих выехать из мест боевых действий.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Шанс выжить увидели жители Чернигова в молодом человеке, который раскаивается на видео. А тот просто оставил людей на произвол судьбы", - заявил глава ведомства.

Задержанный рекламировал услуги по перевозке людей из горячих точек в безопасные места. Расценки перемещения по территории Украины - 300-500 грн, а выезд за границу стоил в пределах 1500-5000 грн. Злоумышленник успел обмануть более 20 человек со всей Украины на 60 тысяч грн. Он получал предоплату и исчезал, оставляя людей в беде.

Киберполиция быстро вышла на его след после заявления потерпевших. Обманутые граждане рассказали, что пытались уехать из Чернигова, страдающего от обстрелов российских войск. Однако после получения предоплаты перевозчик скрылся. В настоящее время одна из пострадавших от афериста семья из Чернигова уже эвакуирована и находится в безопасности.

Напомним, ранее Национальный банк Украины предупреждал о новых мошеннических схемах, которые появились в нашей стране в военное время.

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