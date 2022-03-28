Франция боится РФ, Германия ищет баланс. Зеленский прокомментировал готовность стран Европы помогать Украине
Президент Украины дал интервью британскому изданию Economist. В нем он высказался о готовности стран Европы помогать Украине.
Интервью было опубликовано в воскресенье, 27 марта.
Франция:
Зеленский резко раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за отказ в военной поддержке Украины.
"Потому что они боятся России. И всё", - сказал Зеленский.
Британия:
Премьер Джонсон, по словам Зеленского, гораздо активнее отправлял оружие, потому что британцы в целом поддерживают Украину:
"Да. Честно говоря, Джонсон - лидер, который больше помогает. Британия определенно на нашей стороне. Она не пытается балансировать. Британия не видит альтернативного выхода из ситуации. Британия хочет, чтобы Украина выиграла, а Россия проиграла, но я не готов сказать, хочет ли Британия затягивания войны или нет", - сказал Зеленский.
Германия:
Германия, по словам Зеленского, выжидает и пытается найти баланс.
"У них давние отношения с Россией, и они смотрят на ситуацию через призму экономики. Они периодически помогают. Я думаю, они пытаются приспосабливаться к ситуации по мере ее развития. Они также смотрят, как ситуация влияет на их собственную страну", - заявил Зеленский.
Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.
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