Президент Украины дал интервью британскому изданию Economist. В нем он высказался о готовности стран Европы помогать Украине.

Интервью было опубликовано в воскресенье, 27 марта.

Франция:

Зеленский резко раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за отказ в военной поддержке Украины.

"Потому что они боятся России. И всё", - сказал Зеленский.

Британия:

Премьер Джонсон, по словам Зеленского, гораздо активнее отправлял оружие, потому что британцы в целом поддерживают Украину:

"Да. Честно говоря, Джонсон - лидер, который больше помогает. Британия определенно на нашей стороне. Она не пытается балансировать. Британия не видит альтернативного выхода из ситуации. Британия хочет, чтобы Украина выиграла, а Россия проиграла, но я не готов сказать, хочет ли Британия затягивания войны или нет", - сказал Зеленский.

Германия:

Германия, по словам Зеленского, выжидает и пытается найти баланс.

"У них давние отношения с Россией, и они смотрят на ситуацию через призму экономики. Они периодически помогают. Я думаю, они пытаются приспосабливаться к ситуации по мере ее развития. Они также смотрят, как ситуация влияет на их собственную страну", - заявил Зеленский.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте и международной арене 27 марта - на тридцать второй день войны в Украине. В блокаде оставался город Славутич, который ранее россияне взяли под контроль. Продолжились попытки взять Чернигов, который, по словам мэра города, находится в оперативном окружении. Кроме того, "глава ЛНР" Пасечник заявил о новом "референдуме" за присоединение к России.

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О том, что и зачем сказал президент США Джо Байден об Украине и России в своей речи в Варшаве 26 марта, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.