Появилось полное видео вчерашнего заявления президента Франции Эммануэля Макрона, что он, в отличие от американского коллеги Джо Байдена, не называл бы Владимира Путина мясником.

"Я продолжаю говорить с президентом Путиным. Что мы хотим сделать? Мы хотим прекратить действия в Украине, не воюя и без эскалации. Такая у меня цель. Для этого мы сделали выбор: не вмешиваться в конфликт в военном отношении, и это очень важно, потому что это моя обязанность как президента республики - защитить французов от войны на нашей земле; наложить санкции на Россию, чтобы она остановилась; помогать украинцам сопротивляться. Если мы хотим так сделать, не нужно устраивать эскалацию - ни словами, ни действиями", - сказал Макрон.

Напомним, недавно Байден встретился с украинскими беженцами в Польше и публично назвал Путина мясником.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте и международной арене 27 марта - на тридцать второй день войны в Украине. В блокаде оставался город Славутич, который ранее россияне взяли под контроль. Продолжились попытки взять Чернигов, который, по словам мэра города, находится в оперативном окружении. Кроме того, "глава ЛНР" Пасечник заявил о новом "референдуме" за присоединение к России.

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О том, что и зачем сказал президент США Джо Байден об Украине и России в своей речи в Варшаве 26 марта, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.