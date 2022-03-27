Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не стал бы называть Владимира Путина мясником, как это сделал Байден.

"Я бы не стал использовать такие слова", - сказал президент Франции в интервью France 3.

"Макрон уже не в первый раз пытается играть роль "доброго полицейского" в отношении Путина и позиционировать себя как главного коммуникатора на Западе с российским президентом", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, что Байден встретился с украинскими беженцами в Польше и публично назвал Путина мясником.

Также мы писали, что 25 марта президент США Джо Байден в очередной раз назвал Путина "военным преступником", которого нужно остановить.

Сегодня, 27 марта, тридцать второй день продолжаются боевые действия в Украине. Читайте в нашем онлайне об обстановке в городах и на фронте.

Мы разбирались, что произошло за предыдущие дни войны: публиковали срез того, что происходит на фронтах и и в какой гуманитарной ситуации оказались населенные пункты, расположенные в зоне боевых действий либо попавшие в окружение.

Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Телеграм-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

О том, есть ли угрозы химатак в Украине, читайте в материале "Угроза химии. Применят ли в Украине химоружие и почему все об этом говорят" и смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".