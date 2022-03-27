Президент Франции заявил, что не стал бы называть Путина мясником, как Байден
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не стал бы называть Владимира Путина мясником, как это сделал Байден.
"Я бы не стал использовать такие слова", - сказал президент Франции в интервью France 3.
"Макрон уже не в первый раз пытается играть роль "доброго полицейского" в отношении Путина и позиционировать себя как главного коммуникатора на Западе с российским президентом", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".
Напомним, что Байден встретился с украинскими беженцами в Польше и публично назвал Путина мясником.
Также мы писали, что 25 марта президент США Джо Байден в очередной раз назвал Путина "военным преступником", которого нужно остановить.
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