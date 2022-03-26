Россияне - не враги американскому народу, и должны понять схожесть войны РФ в Украине со Второй мировой войной.

Об этом президент США Джо Байден рассказал во время брифинга в Варшаве.

"Обращаюсь к россиянам - вы, россияне, не наши враги, я не верю, что вы поддерживаете убийства невинных и бомбардировки школ и роддомов. Миллионы семей сейчас вынуждены покинуть дома, это не действия великой страны. Вы, россияне, помните, как вы были в аналогичных условиях, когда была Вторая мировая война, и ваши бабушки и дедушки помнят это. И блокада Ленинграда, и когда люди бежали, эта ситуация не может существовать, а это именно то, что Россия делает в Украине в этот момент. Агрессия Путина отрезала вас от всего мира и отбросила в 19 век", - заявил Байден.

Глава Белого дома настоял на том, что президент РФ Владимир Путин должен закончить эту войну. При этом "американцы уже с украинцами", а основное послание для европейцев: война за свободу уже идет. Байден напомнил о необходимости сокращать зависимость ЕС от России, для этого разработан некий план, который президент США уже обсудил со своими европейскими партнерами.

"История показывает, что перед нами задание поколения нашего времени. Мы помним, когда упала Берлинская стена, когда пал Союз, поколения Европы десятилетиями боролись за свободу, все эти люди были огромной силой, которая разрушила СССР, и мы видим храбрость украинцев, которая говорит, что сила многих людей выше силы диктатора. Путин не может остаться при власти", - добавил он.

Резюмируя, Байден привел слова Иоанна Павла Второго, который призывал не останавливаться, не разочаровываться и не бояться, а также попросил у Бога защитить свободу и "наши войска".

Напомним, 26 марта президент США Джо Байден встретился с украинскими беженцами в столице Польши, Варшаве.

Сегодня, 26 марта, продолжаются боевые действия в Украине. В нашем онлайне — обстановка в городах и на фронте.

Мы проанализировали, что произошло за месяц войны и когда она может закончиться.

Карта вторжения, главные новости, фото и видео — в телеграм-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

Что показал 30-й день войны — в материале "Серая зона под Киевом, прорыв под Изюмом и переговорные откровения Эрдогана" и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".