Министр обороны Украины рассказал об "осторожном оптимизме" после встречи с Байденом и главой Пентагона
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что испытывает "осторожный оптимизм" после встречи с американским коллегой из Минобороны США и Джо Байденом.
Напомним, что сегодня, 26 марта, Байден встретился с украинскими беженцами в Польше и публично назвал Путина мясником.
Ранее "Страна" сообщала, что Резников обвинил РФ в геноциде украинцев и назвал Путина "настоящим Гитлером современности".
Сегодня, 26 марта, продолжаются боевые действия в Украине. В нашем онлайне — обстановка в городах и на фронте.
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