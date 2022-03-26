Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что испытывает "осторожный оптимизм" после встречи с американским коллегой из Минобороны США и Джо Байденом.

Напомним, что сегодня, 26 марта, Байден встретился с украинскими беженцами в Польше и публично назвал Путина мясником.

Ранее "Страна" сообщала, что Резников обвинил РФ в геноциде украинцев и назвал Путина "настоящим Гитлером современности".

Сегодня, 26 марта, продолжаются боевые действия в Украине. В нашем онлайне — обстановка в городах и на фронте.

Мы проанализировали, что произошло за месяц войны и когда она может закончиться.

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