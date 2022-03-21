США поставляют в Украину системы ПВО советского производства, которые они тайно купили несколько десятилетий назад, чтобы изучать советские технологии.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

По данным издания, речь идет, в частности, о зенитно-ракетном комплексе "Оса", который предназначен для прикрытия мотострелковых подразделений.

Украинские военные умеют обращаться с этой техникой, поскольку она есть на вооружении у ВСУ.

Также на складах армии США есть комплекс С-300, купленный еще в 90-х через посредников из Беларуси. Но его Украине пока не передавали.

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