В субботу, 26 марта, в столице Польши началась встреча глав МИД и Минобороны Украины и США. Известно, что в ней принимают участие Дмитрий Кулеба и Алексей Резников, Энтони Блинкен и Ллойд Остин. Об этом сообщил глава украинского дипломатического ведомства у себя в Twitter.

"Мы встречаемся с нашими коллегами из США Блинкеном и Остином в Варшаве вместе с Алексеем Резниковым. Этот особый формат 2+2 позволяет нам искать практические решения как в политической, так и в оборонной сферах, чтобы укрепить способность Украины противостоять российской агрессии", - написал он.

В то же время Резников уточнил, что встреча в данном формате проходит впервые. По его словам, чиновники намерены обсудить вопросы и сотрудничество в политических и оборонных сферах между нашими странами.

"Вечером мы также будем присутствовать на речи президента США о войне России против Украины. Подробности позже", - добавил он.

Сегодня, 26 марта, продолжаются боевые действия в Украине. В нашем онлайне — обстановка в городах и на фронте.

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