Опрос, проведенный NBC News, показывает, что 7 из 10 американцев выражают низкую уверенность в способности президента Джо Байдена справиться с вторжением России в Украину.

Кроме того, 8 из 10 американцев обеспокоены тем, что из-за войны вырастут цены на газ и топливо.

Такой же процент беспокоится о возможном использовании ядерного оружия.

Ранее мы писали, что в США и НАТО не исключают возможность того, что Россия нападет на Альянс.

Сегодня, 27 марта, тридцать второй день продолжаются боевые действия в Украине. Читайте в нашем онлайне об обстановке в городах и на фронте.

Мы разбирались, что произошло за предыдущие дни войны: публиковали срез того, что происходит на фронтах и и в какой гуманитарной ситуации оказались населенные пункты, расположенные в зоне боевых действий либо попавшие в окружение.

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О том, есть ли угрозы химатак в Украине, читайте в материале "Угроза химии. Применят ли в Украине химоружие и почему все об этом говорят" и смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".