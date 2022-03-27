Две трети американцев сомневаются в способности Байдена справиться с вторжением России в Украину - опрос NBC
Опрос, проведенный NBC News, показывает, что 7 из 10 американцев выражают низкую уверенность в способности президента Джо Байдена справиться с вторжением России в Украину.
Кроме того, 8 из 10 американцев обеспокоены тем, что из-за войны вырастут цены на газ и топливо.
Такой же процент беспокоится о возможном использовании ядерного оружия.
Ранее мы писали, что в США и НАТО не исключают возможность того, что Россия нападет на Альянс.
Сегодня, 27 марта, тридцать второй день продолжаются боевые действия в Украине. Читайте в нашем онлайне об обстановке в городах и на фронте.
Мы разбирались, что произошло за предыдущие дни войны: публиковали срез того, что происходит на фронтах и и в какой гуманитарной ситуации оказались населенные пункты, расположенные в зоне боевых действий либо попавшие в окружение.
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О том, есть ли угрозы химатак в Украине, читайте в материале "Угроза химии. Применят ли в Украине химоружие и почему все об этом говорят" и смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".