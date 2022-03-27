Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не планирует влиять на смену режима в России, этим должны заняться сами россияне.

Как пишет "Голос Америки", там Блинкен прокомментировал вчерашнее заявление президента страны Джо Байдена о том, что Владимир Путин не может оставаться у власти.

"Я думаю, что президент, Белый дом вчера достаточно просто обозначили: президент Путин не должен иметь власть для того, чтобы начинать войну или прибегать к агрессии в отношении Украины и кого-либо еще. Он не имел в виду власть Путина в России или смену режима. Как вы знаете и как вы неоднократно слышали от нас, у нас нет стратегии смены режима ни в России, ни где-либо еще, если уж на то пошло", - сказал Блинкен во время визита в Иерусалим.

По словам госсекретаря, США не считают, что могут назначать политиков в других странах, даже в случае России. Россияне должны самостоятельно принять решение о смене режима, если захотят.

Напомним, во время выступления в Варшаве вечером 26 марта президент США Джо Байден заявил, что его российский коллега Владимир Путин "не может оставаться у власти". Вскоре Белый дом уточнил, что Байден не призывал к смене режима в России, а лишь требовал лишить Путина возможности распространять свою власть за ее пределы.

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