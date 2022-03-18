Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонных переговоров в пятницу, 18 марта, сказал Владимиру Путину, что он "крайне обеспокоен" ситуацией в Мариуполе, который в последние дни подвергался постоянным обстрелам.

Об этом сообщает администрация президента Франции, уточнив, что Макрон в разговоре с Путиным поднял вопрос о несоблюдении международного гуманитарного права.

В то же время в пресс-службе Кремля заявили, что Владимир Путин в ответ обвинил украинских силовиков в "военных преступлениях" и уверил Макрона, что российская армия "делает все для сохранения жизни мирных граждан, организует гуманитарные коридоры для их эвакуации".

Ранее "Страна" сообщала, что вчера, 17 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Франции Макроном и обсудил с ним продолжение переговоров с Россией.

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