Германия выступает против отправки в Украину миротворческого контингента НАТО и создания бесполетной зоны. Об этом в эфире телеканала ARD заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Мы не будем действовать там в военной сфере, даже если называть это миротворческими войсками. Мы не будем добиваться там бесполетной зоны, - сказал Шольц.

Одновременно с этим канцлер заявил, что делает "все, чтобы помочь Украине". По его словам, сейчас главный инструмент - это санкции со стороны Запада против России.

При этом Шольц говорит, что введения эмбарго на импорт нефти и газа из России сейчас невозможно.

По его словам, Германия будет сокращать зависимость от энергоресурсов из РФ, но резкое эмбарго могло бы отрицательно сказаться на рынке труда и промышленности и привести к экономическому кризису.

"Не только ФРГ зависит от российских ресурсов, но и многие восточноевропейские страны. В случае резкого эмбарго на импорт энергоресурсов из РФ под ударом оказались бы многие рабочие места. Если бы данный импорт прервался за один день, то это привело бы к тому, что целые производственные ветви должны были бы прекратить свою деятельность. Правда в том, что мы бы спровоцировали существенный экономический кризис", - сказал Шольц.

Напомним, глава европейской дипломатии Боррель озвучил сроки снижения зависимости ЕС от российского газа и нефти. По его словам, речь идет не о полном запрете энергоносителей из России, а о диверсификации поставок. В том числе за счет Ближнего Востока.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

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