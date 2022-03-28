Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель очертил сроки снижения зависимости ЕС от российского газа и нефти. Он заявил, что на это понадобится два года.

Об этом он рассказал в комментарии телеканалу Sky News - Arabia.

По его словам, речь идет не о полном запрете энергоносителей из России, а о диверсификации поставок. В том числе за счет Ближнего Востока.

То есть даже по истечении двухлетнего срока Европа может продолжить закупки газа и нефти в РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз хочет отказаться от российских газа, угля и нефти за 5 лет.

Также мы писали, что Евросоюз собирается заменить поставки российского природного газа сжиженным газом из США.

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