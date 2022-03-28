Евросоюз останется зависимым от российских энергоресурсов как минимум до 2027 года.

Об этом заявил в понедельник на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи.

"Как мы и говорили в опубликованной ранее программе RePower EU, мы будем зависеть от углеродного топлива из России до 2027 года", - сказал он, отвечая на вопрос, как быстро поставки американского СПГ помогут Евросоюзу отказаться от российского газа.

Ранее президенты Европейской комиссии и США Урсула фон дер Ляйен и Джо Байден выступили с совместным заявлением по поводу войны в Украине. Они призвали РФ ее прекратить и заверили в поддержке суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Президенты ЕК и США договорились предпринимать шаги для снижения зависимости от российских ископаемых видов топлива.

Напомним, война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте и международной арене 27 марта - на тридцать второй день войны в Украине. В блокаде оставался город Славутич, который ранее россияне взяли под контроль. Продолжились попытки взять Чернигов, который, по словам мэра города, находится в оперативном окружении. Кроме того, "глава ЛНР" Пасечник заявил о новом "референдуме" за присоединение к России.

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О том, что и зачем сказал президент США Джо Байден об Украине и России в своей речи в Варшаве 26 марта, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.