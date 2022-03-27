Президент США Джо Байден сказал, что договорится с европейцами о том, как избавить континент от энергетической зависимости от России.

Об этом пишет издание Politico.

В то же время, издание отмечает, что сделать это будет не так просто.

Основные тезисы статьи из Politico следующие:

1. Обе стороны упомянули цель в 15 млрд кубометров дополнительного сжиженного природного газа на рынки ЕС в этом году, с перспективой увеличения до 50 млрд куб. американского СПГ ежегодно до 2030 года. И это при том, что Россия отправляет в ЕС 155 млрд кубометров газа в год, или около 40% от общего потребления.

2. Высокопоставленный чиновник США пояснил, что обещание 15 млрд куб. в этом году на самом деле является лишь "обязательством попытаться помочь убедить компании в Азии или в других странах, которые ожидали грузов предстоящей зимой, согласиться вместо этого отправлять их в Европу". Но руководители отрасли СПГ, собравшиеся в Техасе в начале этого месяца, уже предупредили, что отнять газ у Азии будет очень сложно.

3. "Все импортеры ловят рыбу в одном и том же бассейне для поставок", - предупредило Международное энергетическое агентство. Увеличение поставок СПГ в ЕС будет означать "исключительно узкие рынки СПГ и очень высокие цены".

4. Европа может получить около 20 млрд куб. м дополнительного СПГ на мировых рынках — еще 10 млрд куб. м по трубопроводам из Норвегии и Азербайджана, если эти страны согласятся увеличить производство. Но даже при значительных усилиях по ужесточению мер по сокращению спроса и скорейшему внедрению возобновляемых источников энергии лучшее, к чему мог бы стремиться ЕС, - это сократить зависимость от российского газа только на треть в этом году.

5. Участники кампании по борьбе с изменением климата в ужасе от таких перспектив. Хотя в совместном заявлении ЕС и США и говорится, что новая газовая инфраструктура должна иметь низкий углеродный след.

6. "У Европы уже есть достаточные мощности для импорта того количества газа, которое США намерены поставлять", - сказал Мюррей Уорти, участник кампании против газа.

"Вместо того, чтобы набивать карманы американских компаний по гидроразрыву пласта, Европе следует сосредоточить свои инвестиции в энергетику на долгосрочных решениях, таких как улучшение изоляции зданий, тепловые насосы и возобновляемые источники энергии. Но американские экспортеры СПГ уже совершают круг почета", - добавил Уорти.

Ранее мы писали, что США и ЕС договорились о помощи украинским беженцам и снижении зависимости от энергоносителей из РФ.

Сегодня, 27 марта, тридцать второй день продолжаются боевые действия в Украине. Читайте в нашем онлайне об обстановке в городах и на фронте.

Мы разбирались, что произошло за предыдущие дни войны: публиковали срез того, что происходит на фронтах и и в какой гуманитарной ситуации оказались населенные пункты, расположенные в зоне боевых действий либо попавшие в окружение.

Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Телеграм-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

О том, есть ли угрозы химатак в Украине, читайте в материале "Угроза химии. Применят ли в Украине химоружие и почему все об этом говорят" и смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".