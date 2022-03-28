Личная встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска, как ожидается, произойдет в течение этого года.

Это подтвердил в воскресенье, 27 марта, глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Государственный секретарь Ватикана (глава правительства) кардинал Пьетро Паролин 9 марта заявил, что проработка возможной встречи патриарха Кирилла и Папы Римского в настоящий момент затруднена, в частности вопрос "осложняется ситуацией в Украине".

"Встреча, как я надеюсь, произойдет в течение этого года. Это будет личная встреча", - сказал митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

Напомним, что в последний раз патриарх Кирилл и Папа Римский Франциск встречались 12 февраля 2016 года в здании международного аэропорта имени Хосе Марти столицы Кубы. Встреча такого уровня стала первой за всю историю Русской православной и Католической церквей, ряд экспертов и СМИ называли её исторической. Тогда по ее итогам была торжественно подписана совместная декларация, состоящая из 30 пунктов.

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