Папа Римский Франциск и Патриарх Русской православной церкви Кирилл проведут встречу в следующем году, о подготовке к ней сообщалось еще в октябре.

Об этом после визита в Ватикан заявил митрополит Волоколамский Иларион, пишет "РИА Новости".

Иларион заявил, что что обсудил с Франциском конкретные даты и конкретные места встречи, но пока не будет их называть, так как они ещё требуют доработки.

По словам Иллариона, Кирилл хотел бы встретиться с понтификом, "потому что со времени предыдущей встречи, которая была первой, прошло уже более пяти лет, накопилось много новых вопросов".

Отметим, что в последний раз патриарх Кирилл и Папа Римский Франциск встречались 12 февраля 2016 года в здании международного аэропорта имени Хосе Марти столицы Кубы. Встреча такого уровня стала первой за всю историю Русской православной и Католической церквей, ряд экспертов и СМИ называли её исторической. Тогда по ее итогам была торжественно подписана совместная декларация, состоящая из 30 пунктов.

Напомним, в начале декабря мы сообщали, что Папа Римский готов встретиться с патриархом Кириллом в России. Сейчас идет процесс согласования деталей возможной встречи.

Также рассказывали, что Папа Римский Франциск может в скором времени приехать Украину. Точную дату визита пока не называют, но анонсируют его как ближайшую перспективу.