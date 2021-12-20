Папа Римский Франциск, который посчитал секс до брака не самым серьезным грехом, сравнил домашнее насилие с сатанизмом.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Очень, очень велико число женщин, которых избивают и подвергают насилию дома, в том числе их мужья", - очертил он масштаб проблемы.

По его словам, эта проблема является "почти сатанинской".

"Эта проблема для меня почти сатанинская, потому что речь идет о злоупотреблении в отношении слабого, который не может защититься, может только попытаться остановить удары. Это унизительно, очень унизительно", - сказал он.

"Страна" сообщала, что глава католической церкви Папа Римский Франциск изменил законодательство о плотском насилии для католиков. Теперь католическое церковное законодательство признает, что взрослые также могут стать жертвами насилия. Изменения предусматривают, что к ответственности за сексуальное насилие могут привлечь и мирян, которые занимают должности в клерикальной иерархии.

Также Франциск I потребовал сообщать прямо в Ватикан о секс-домогательствах со стороны святых отцов.