Папа Римский Франциск I обратил внимание на ситуацию в Украине, призвав к "серьезному международному диалогу" и "отказу от оружия" с целью урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом он сказал на площади Святого Петра в своем благословении и обращении в полдень в воскресенье, 12 декабря, пишет Vatican News.

В своих первых комментариях по поводу напряженности между Западом и Россией по поводу Украины он призвал к серьезному международному диалогу для разрешения напряженности и призвал обе стороны избегать вооруженного конфликта.

"Дорогие братья и сестры, желаю упомянуть в своих молитвах дорогую Украину, все ее Церкви, религиозные общины и весь ее народ, чтобы напряжение вокруг нее было решено через серьезный международный диалог, а не с помощью оружия. Мне причиняет большую боль последняя статистика, которую прочитал: в этом году произведено больше оружия, чем в прошлом. Оружие – это не путь. Пусть же это Рождество Господне принесет Украине мир!" - сказал он.

Напомним, ранее мы писали, что папа Римский Франциск готов поехать в Россию. Сейчас идет процесс согласования деталей возможной встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Франциск также заявил, что "всегда готов поехать в Москву", а "чтобы говорить с братом, не нужны протоколы".

Кроме этого, "Страна" сообщала, что глава католической церкви Папа Римский Франциск может в скором времени приехать Украину. Точную дату визита пока не называют, но анонсируют его как ближайшую перспективу.