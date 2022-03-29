Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что уже подготовлены документы, чтобы состоялась встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Об этом Подоляк сообщил ведущему телеканала "Украина 24" Василию Голованову в эфире проекта "FREEDOM".

"Пакет документов уже готов. Мы можем уже выходить на подготовку встреч президентов. Безусловно, мы хотим это сделать как можно быстрее", - заявил Подоляк.

Между тем представитель РФ на украинско-российских переговорах Владимир Мединский заявил, что встреча президентов Зеленского и Путина возможна одновременно с заключением мирного соглашения между странами.

Как пиала "Страна", ранее Подоляк рассказывал, почему нужно, чтобы в числе стран - гарантов безопасности Украины была Россия.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

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О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.

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