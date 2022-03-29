Глава украинской делегации, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк распространил свое заявление по итогам переговоров с Россией в Стамбуле. Он дал расширенную трактовку позиции украинской стороны.

Подоляк коснулся трех ключевых тем.

1. Гарантии безопасности

По словам чиновника, Стамбул позволил зафиксировать ряд важнейших договорных позиций, которые взяла к рассмотрению РФ. Договор о гарантиях безопасности, по сути, предполагает не в теории, а на практике получить действенный инструмент защиты нашей территории и суверенитета.

Странами-гарантами становятся ведущие армии мира, в том числе с ядерным компонентом, которые принимают на себя конкретные юридические обязательства - по вмешательству в любой конфликт на территории Украины, по немедленным поставкам оружия.

"Надо сказать, что этот договор позволяет также начать пересмотр старой модели глобальной безопасности, которая не проявила в нынешней ситуации эффективность, и перейти к более действенным моделям. Украина выглядит сильно именно в качестве инициатора реформы глобальной архитектуры безопасности... Отдельно скажу, что присутствие наряду с США, Великобританией, Турцией, Германией, прочими странами и России в качестве страны-подписанта многостороннего договора накладывает на россиян много дополнительных обременений и позволяет нам не идти на сложный двухсторонний формат. Только в рамках многостороннего договора можно избежать традиционной российской необязательности по юридическим договорам", - сказал Подоляк.

2. Шанс на вхождение в ЕС

Дополнительно Украина получает гарантии обязательного вхождения в единый рынок Евросоюза в качестве полноценного члена. Что чрезвычайно важно - и в части финансирования объёмных программ модернизации экономики, и в части отказа от чрезмерных бюрократических процедур на пути входа в ЕС.

3. Вопрос Крыма

"Особо хочу выделить раздел, касающийся Крыма. Прямые двухсторонние переговоры по крымской проблематике и фиксация нынешнего положения на 15 лет - это революционное предложение. Так как это означает, как минимум, возвращение темы Крыма в переговорную повестку. До этого россияне категорически отказывались от этого. А кроме того, позволяет сохранить нынешние юридические трактовки Крыма, так как для нас Крым, безусловно, является частью Украины. Отказ от взаимной военной эскалации по крымскому вопросу - ключ к общему прекращению войны", - резюмировал Подоляк.

Ранее "Страна" приводила заявление Энтони Блинкена по итогам переговоров в Стамбуле.

Мы также писали, что в ОПЗЖ поддержали итоги переговоров в Стамбуле и готовы голосовать за законы, которые остановят войну.