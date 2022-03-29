Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен по итогам переговоров Украины и РФ в Стамбуле заявил, что США "предоставят Украине судить о наличии подлинного прогресса на переговорах".

При этом он заявил, что не видел признаков того, что переговоры между Украиной и Россией "продвигаются эффективным путем", поскольку США не увидели "признаков подлинной серьезности" со стороны РФ.

Но при этом Блинкен заявил о готовности США поддержать возможные договоренности Украины и РФ в части обеспечения безопасности Украины.

Вероятно, речь идёт о международных гарантиях безопасности Украины, которые, по предложению Киева, должны дать ведущие мировые державы включая США.

Отметим, что это первое заявление американской стороны о том, что США готовы давать гарантии безопасности Украине.

Напомним, сегодня прошли переговоры между украинской и российской делегациями в Стамбуле. "Страна" проанализировала, чем закончился сегодняшний раунд консультаций.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

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О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.