Появилось сообщение Кремля по итогам телефонного разговора Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Речь шла, как и предполагалось, о Мариуполе.

"Продолжен обмен мнениями по актуальным аспектам развития ситуации вокруг Украины, в том числе с учетом завершившегося сегодня в Стамбуле очередного раунда переговоров. Президент России подробно информировал о предпринимаемых российскими военными мерах по предоставлению неотложной гуманитарной помощи и обеспечению безопасной эвакуации гражданских лиц, в том числе из Мариуполя", - сказано в сообщении пресс-службы Кремля.

Макрон, как известно, хотел поднять вопрос о необходимости срочных мер по улучшению гуманитарной ситуации в городе.

Ответ Путина, как заявляет Кремль, был таков: "для разрешения тяжелой гуманитарной ситуации" украинские войска должны сложить оружие.

Еще один вопрос, который обсуждали Эммануэль Макрон и Владимир Путин - оплата за газ в рублях.

Макрон заявил Путину, что платить за газовые контракты в рублях невозможно, сообщает Елисейский дворец.

Ранее мы писали, что вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что страны G7 не будут платить России за газ в рублях. Помимо этого, Киев также не согласится получать в рублях оплату за транзит, если Москва поставит такое условие

Позже Европейский союз, как и страны "Большой семёрки" (G7), отвергает требование Российской Федерации оплачивать российский газ в рублях.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

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О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.