Во вторник, 29 марта, президент Франции Макрон проведет очередной разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Он, как сообщалось ранее, надеется договориться об эвакуации гражданского населения из Мариуполя в сотрудничестве с Турцией, Грецией и Украиной. Беседа начнется в 17:30.

Об этом пишет Le Figaro.

По данным издания, Президент Франции заявил, что хочет обсудить со своим российским коллегой "обеспечение безопасности гуманитарной миссии в Мариуполе в ближайшие дни".

Ранее Макрон после саммита лидеров ЕС заявлял, что 150 тысяч мариупольцев сейчас живут в катастрофических условиях.

Также мы сообщали, что 18 марта президент Франции во время телефонных переговоров сказал Путину, что он "крайне обеспокоен" ситуацией в Мариуполе.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

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О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.