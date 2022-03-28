Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что страны G7 не будут платить России за газ в рублях.

Об этом сообщил Bloomberg.

По словам Хабека, министры всех стран G7 согласились, что смена валюты платежа была бы нарушением контрактов, и потребовали от своих компаний не платить в рублях.

"В понедельник Хабек заявил, что "Большая семерка" отклонила требование (России по оплате газа в рублях). Он заявил журналистам, что все министры G7 полностью согласны с тем, что (это требование) можно расценивать как одностороннее и явное нарушение существующих контрактов", — сообщает издание.

Помимо этого, Киев также не согласится получать в рублях оплату за транзит, если Москва поставит такое условие, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Мы не перейдем на рубли. Это невозможно. Это сложно. Это же не двусторонние договоренности. Сначала нужно, чтобы европейцы платили рублями. Это все связано. Невозможно тут рассчитываться рублями, а тут платить и получать евро и доллары", - сказал Галущенко.

Между тем пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа европейцев платить за топливо в рублях.

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