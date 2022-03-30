Президент США Джо Байден заявил, что не видит признаков того, что Россия отводит войска, несмотря на заявление Минобороны РФ о сокращении "военной активности" под Киевом и Черниговом.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Увидим. Я ничего не читаю, пока не увижу их действия. Мы увидим, придерживаются ли они того, что предлагают. Есть переговоры, которые начались сегодня и будут продолжаться", - ответил президент США Джо Байден на вопрос, отводит ли Россия войска от Киева.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 35-й день. "Страна" подробно рассказывала о событиях предыдущего дня.

Также мы анализировали главные итоги 29 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Генштаб ВСУ заявил, что РФ начала отведение части войск с территорий Киевской и Черниговской областей. Впрочем, на Донбассе, напротив, увеличивается количество сил противника. В Стамбуле вчера прошли переговоры. По итогам реакция Москвы была более позитивной, чем ранее. А президент Владимир Зеленский заявил, что сигналы, которые приходят по итогам переговоров, можно назвать положительными.

"Страна" анализировала, что означают итоги переговоров Украины и России в Стамбуле.

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О том, действительно ли отводят войска под Киевом, а также о "зраде" вокруг переговоров, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.