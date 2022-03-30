Байден пока не видит признаков того, что Россия отводит войска от Киева
Президент США Джо Байден заявил, что не видит признаков того, что Россия отводит войска, несмотря на заявление Минобороны РФ о сокращении "военной активности" под Киевом и Черниговом.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
"Увидим. Я ничего не читаю, пока не увижу их действия. Мы увидим, придерживаются ли они того, что предлагают. Есть переговоры, которые начались сегодня и будут продолжаться", - ответил президент США Джо Байден на вопрос, отводит ли Россия войска от Киева.
Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 35-й день. "Страна" подробно рассказывала о событиях предыдущего дня.
Также мы анализировали главные итоги 29 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Генштаб ВСУ заявил, что РФ начала отведение части войск с территорий Киевской и Черниговской областей. Впрочем, на Донбассе, напротив, увеличивается количество сил противника. В Стамбуле вчера прошли переговоры. По итогам реакция Москвы была более позитивной, чем ранее. А президент Владимир Зеленский заявил, что сигналы, которые приходят по итогам переговоров, можно назвать положительными.
"Страна" анализировала, что означают итоги переговоров Украины и России в Стамбуле.
Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Телеграм-канале "Политика Страны".
Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.
О том, действительно ли отводят войска под Киевом, а также о "зраде" вокруг переговоров, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.