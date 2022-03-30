Белый дом опубликовал фотографию Джо Байдена, беседующего по телефону. Так администрация США проиллюстрировала отчет о звонке американского президента Владимиру Зеленскому.

Фото появилось в Фейсбуке Белого дома вечером 30 марта.

Текст подписи к снимку гласит, что Байден говорил с президентом Зеленским о текущей работе США и их партнеров по оказанию военной, экономической и гуманитарной помощи Украине и возложению на Россию серьезных расходов за ее жестокую агрессию против Украины.

"Лидеры обсудили, как США работают над выполнением основных запросов Украины о помощи в области безопасности, критические последствия применения этого оружия, а также продолжающиеся усилия с партнерами по выявлению дополнительных возможностей, которые помогут украинским военным защитить свою страну. Президент Байден сообщил президенту Зеленскому, что США намерены предоставить Украине 500 миллионов долларов в виде прямой бюджетной помощи, и что пересмотрел объявленные на прошлой неделе дополнительные санкции и гуманитарную помощь. Президент Зеленский проинформировал о переговорах Украины с Россией", - сказано в посте.

Как писала "Страна", Байден и Зеленский начали телефонный разговор со слов о снижении активности российских войск под Киевом и Черниговом, что стало одной из главных новостей 29 марта.

Мы также сообщали, что беседа длилась час.