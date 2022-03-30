В Белом доме опровергли слова президента США Джо Байдена о том, что американские военные тренируют украинцев на территории Польши.

28 марта президент США на пресс-конференции заявил: "Я говорил с военными о тренировках украинцев в Польше". Так Байден пояснил свое более раннее заявление о том, будто американские военные побывали в Украине.

Но сегодня ночью представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что никто никого не тренирует.

По его словам, американские военные контактируют с украинскими в Польше, поставляя им оружие, однако не занимаются их подготовкой и инструктажем.

"Я бы просто сказал, что это поддержание контактов", - уточнил Кирби.

Ранее мы рассказывали, Джо Байден ездил в Европу через месяц после российского вторжения в Украину. Он также был и в Польше, где выступил с речью о войне в Украине. Однако многие украинцы восприняли речь Байдена довольно неоднозначно. "Страна" разбиралась, почему в Украине раскритиковали выступление американского президента в Польше.

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