Выступление президента США Джозефа Байдена в Варшаве стоит расценивать как объявление новой холодной войны Запада с Россией. Конфликт будет затяжным, а Украина должна готовиться к очень серьезным потерям.

Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в издании Rzech Pospolita.

"Выступление Байдена в Варшаве было построено таким образом, чтобы открыть новую главу в истории. В этой речи президент США объявил о новой холодной войне", - заявил Чапутович.

Он сравнил речь Байдена с выступлением Уинстона Черчилля в 1946 году, когда тот говорил о железном занавесе.

"Если мы кого-то назовем преступником и мясником, то известно, что мы с ним потом за стол не сядем. Это сигнал для европейцев о том, что нам нужно изменить нашу стратегию. Шансов на быстрый возврат к тому, что было до агрессии России против Украины, уже нет. Мы сосредоточены на долгосрочном конфликте", - заявил дипломат.

По его словам, США полагают, что конфликт в Украине будет длиться долго, и надеются, что Россия в конечном итоге проиграет, как это было в Афганистане.

"Отсюда следует, что Украина должна готовиться к затяжному конфликту и к очень серьезным потерям", - говорит Чапутович.

Ранее в Белом доме заявили, что Байден назвал Путина мясником, потому что "говорил на эмоциях".

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Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

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