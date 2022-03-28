Очередной раунд очных переговоров Украины и России состоится уже сегодня вечером, 28 марта, в Стамбуле.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в турецком правительстве.

По данным российских СМИ, делегация РФ прибудет на переговоры в 16:00 по киевскому времени. А украинская делегация будет добираться в Польшу, откуда потом вылетит в Турцию.

Провести очные переговоры делегаций Украины и РФ в Турции накануне договорились Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Стороны регулярно проводят переговоры в видеоформате.

Ранее о предстоящих переговорах с РФ рассказал Зеленский в своем новом обращении. А также анонсировал дипломатически насыщенную неделю.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте и международной арене 27 марта - на тридцать второй день войны в Украине. В блокаде оставался город Славутич, который ранее россияне взяли под контроль. Продолжились попытки взять Чернигов, который, по словам мэра города, находится в оперативном окружении. Кроме того, "глава ЛНР" Пасечник заявил о новом "референдуме" за присоединение к России.

Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Телеграм-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

О том, что и зачем сказал президент США Джо Байден об Украине и России в своей речи в Варшаве 26 марта, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.