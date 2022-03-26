Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался о гарантиях безопасности, которые для себя требует Украина. Об этом он заявил во время общения с журналистами.

"Эти гарантии могут быть двоякие. Во-первых, связанные с участниками этих соглашений - кто будет их подписантами, кто будет своим авторитетом отвечать за их исполнение", - сказал он.

Не менее важным, по его мнению, являются "международные механизмы".

"Второе - различные международные механизмы. Я, конечно, не буду их переоценивать, поскольку масса договоров, которая была заключена, не исполнена. Но все-таки это гораздо лучше, нежели правовая неопределенность или попытки просочиться в НАТО", - добавил он.

В то же время Медведев уточнил, что юридические гарантии безопасности Украины – это способ "разрешить этот конфликт".

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