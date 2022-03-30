Бывший глава Белого дома Дональд Трамп одержал бы победу над Джо Байденом, если бы выборы президента проводились сейчас.

Об это пишет издание The Hill со ссылкой на данные опроса, проведенного Harvard CAPS-Harris.

Согласно результатам исследования, Трамп мог бы получить голоса 47% избирателей, в то время как Байден получил бы поддержку 41% американцев, отмечает The Hill. В потенциальном противостоянии вице-президента Камалы Харрис и Трампа, бывший президент имел бы более ощутимое лидерство в 49% голосов, а Харрис получила бы 38%.

"Опрос предвещает проблемы для демократов в их попытках сохранить контроль над Белым домом в 2024 году после того, как они вернули его себе менее двух лет назад. Трамп неоднократно намекал, что рассматривает еще одну заявку на пост президента. Он остается очень популярным среди консервативной базы Республиканской партии", - резюмирует издание.

Как писала "Страна", на днях Трамп обвинил действующего главу Соединенных Штатов в войне Украины с Россией, высокой инфляции и росте стоимости бензина.

А 29 марта Трамп призвал Владимира Путина обнародовать информацию о связях Хантера Байдена с российской предпринимательницей и вдовой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной.