Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд дала интервью каналу "Настоящее время", которое целиком посвящено Украине. В нем она затронула темы украинско-российских переговоров и помощи Киеву со стороны Вашингтона.

Главные тезисы из ответов Нуланд следующие.

1. Россия на переговорах по-прежнему требует капитуляции Украины.

"Украинская сторона сказала, что готова обсуждать нейтралитет, готова обсуждать долгосрочную аренду в Крыму, множество других вещей... Но пока что российская позиция была такой: капитулируйте, а потом, может быть, поговорим", - заявила Нуланд.

Также, по мнению Нуланд, "пока не будет настоящего перемирия – не будет серьезных переговоров".

То есть Штаты не верят в результативность вчерашней встречи в Стамбуле.

2. США готовы рассматривать присоединение к программе гарантий для Украины.

"Нам вместе с союзниками и партнерами придется продолжить серьезно помогать Украине в сфере безопасности. Если мы придем к соглашению, для него понадобится международная поддержка. Но мы будем руководствоваться тем, что украинцы считают правильным, как они хотят защищать свой суверенитет и территориальную целостность в будущем. И мы готовы заниматься этим в долгосрочной перспективе", - сказала политик.

3. Вашингтон работает над предоставлением Украине более мощных систем ПВО.

"Мы рассматриваем возможность и уже предоставляем Украине серьезные системы противовоздушной обороны. Они попросили больше, попросили другие типы систем. Мы работаем над этим с нашими союзниками и партнерами. И мы полностью понимаем такую потребность", - сообщила Нуланд.

4. Есть алгоритм ослабления санкций против России.

"Если бы у нас было урегулирование этого конфликта путем переговоров, чтобы вывести российские войска из Украины, защитить суверенитет и территориальную целостность Украины в будущем, обеспечить восстановление Украины, в таком случае санкции могут быть свернуты. Можно рассматривать сценарий, в котором санкции последовательно снимаются при шагах по выводу российских войск из Украины. Но до этого еще очень далеко", - констатировала дипломат.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 35-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на фронте и в тылу.

Также мы анализировали главные итоги 29 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Генштаб ВСУ заявил, что РФ начала отведение части войск с территорий Киевской и Черниговской областей. Впрочем, на Донбассе, напротив, увеличивается количество сил противника. В Стамбуле вчера прошли переговоры. По итогам реакция Москвы была более позитивной, чем ранее. А президент Владимир Зеленский заявил, что сигналы, которые приходят по итогам переговоров, можно назвать положительными.

"Страна" анализировала, что означают итоги переговоров Украины и России в Стамбуле.

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