Вашингтон не доверяет данным о снижении военной активности России на киевском и черниговском направлениях.

Об этом 29 марта сообщил на регулярном брифинге пресс-секретарь американского Министерства обороны Джон Кирби. Брифинг транслировался в Фейсбуке ведомства.

"Были ли какие-то передвижения российских частей от Киева примерно за последний день? Да, мы думаем, что были. Численность этих подразделений невелика. Но мы считаем, что это передислокация, а не настоящее отступление, и что мы все должны быть готовы и ждать большого наступления в других районах Украины. Это не значит, что угроза Киеву миновала", - сказал Кирби.

Он добавил, что американские военные в Польше взаимодействуют с украинскими при передаче им вооружений, но называть это обучением "в классическом смысле", по его словам, нельзя.

Напомним, после переговоров в Стамбуле в Минобороны РФ объявили о снижении военной активности на двух направлениях - киевском и черниговском.

"В связи с тем что переговоры с Украиной переходят в практическую плоскость, принято решение в разы сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях", - заявили в ведомстве.

Однако вскоре агентство Reuters со ссылкой на представителя администрации США сообщило, что в США считают, что объявление Министерства обороны России о кардинальном сокращении военной активности на киевском и черниговском направлениях не свидетельствует о движении к завершению конфликта.