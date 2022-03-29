В США считают, что объявление Министерства обороны России о кардинальном сокращении военной активности на киевском и черниговском направлениях не свидетельствует о движении к завершению конфликта.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя администрации США.

"Они меняют тактику. Никому не следует принимать это за то, что Россия заканчивает конфликт. Мы считаем, что любое передвижение российских сил вокруг Киева - это перегруппировка, а не отвод. И мир должен быть готов к продолжению крупных наступлений в других районах Украины", - считает представитель американских властей.

Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский подчеркивал, что постепенная военная деэскалация на киевском и черниговском направлениях не означает прекращения огня. По его словам, это стремление российской стороны "постепенно прийти к деэскалации конфликта хотя бы на этих направлениях". Мединский добавил, что конкретные детали того, "что будет означать притормаживание или деэскалация конфликта на двух направлениях", Генштаб ВС РФ огласит в ближайшее время.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

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О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.