США хотят ограничить возможности России закупать запчасти для военных нужд за рубежом. Для этого Вашингтон якобы планирует надавить на другие страны правом использовать свои технологии.

Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Газета пишет, что США "хотят дальнейших действий по ухудшению состояния российской военной техники, ограничив возможности Москвы покупать запчасти иностранного производства", необходимые для продолжения войны в Украине.

Предположительно, Вашингтон хочет оказать влияние на "ключевые узлы в цепочках поставок".

По словам источника издания, западное сотрудничество в области экспортного контроля не оставит другим странам иного выбора, кроме как подчиниться. В противном случае они рискуют потерять право использовать ключевые американские технологии в своих производственных секторах.

"Странам может не нравится необходимость делать это, но они делают это, потому что альтернатива еще хуже", - заявил американский чиновник.

Ранее мы сообщали, что в Белом доме изучают вариант санкций для третьих сторон, которые работает с российской экономикой.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

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