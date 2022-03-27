США в проводимой ими политике не преследуют цель сменить власть в России.

Об этом заявила в воскресенье в эфире телекомпании CNN постоянный представитель страны при НАТО Джулианн Смит, комментируя слова американского лидера Джо Байдена, который утверждал, что президент РФ Владимир Путин "не может оставаться у власти".

"Мы не преследуем политику, направленную на смену власти в России, и точка", - сообщила она, выразив мнение, что столь эмоциональное высказывание Байдена могло стать "нормальной человеческой реакцией" на общение с беженцами с Украины. При этом выступление американского лидера, в котором он допустил противоречивые слова, Смит назвала безукоризненным.

Напомним, что во время выступления в Варшаве вечером 26 марта президент США Джо Байден заявил, что его российский коллега Владимир Путин "не может оставаться у власти". Вскоре Белый дом уточнил, что Байден не призывал к смене режима в России, а лишь требовал лишить Путина возможности распространять свою власть за ее пределы.

Ранее "Страна" сообщала, что госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД Израиля Яиром Лапидом заявил, что у Вашингтона нет стратегии, направленной на смену власти в Москве.

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