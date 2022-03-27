В переговорах с РФ главный приоритет для Украины - получение "четких и надежных" гарантий безопасности. При этом гарантом безопасности может стать Вашингтон.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента со ссылкой на советника главы ОП Михаила Подоляка.

"Украина настаивает на системе гарантий безопасности, в которую войдут страны, готовые предоставить эти гарантии, в том числе и в военном смысле. От этого зависит многое другое. Российская сторона любит сливать в СМИ какую-то информацию, какие-то версии относительно переговоров, надеясь, что в нашей стране, в которой идет открытая дискуссия, будут спекуляции, эмоции и конфликты", - заявил Подоляк.

По его словам, одной из сторон будущих гарантов безопасности должны быть США.

Касательно переговоров с РФ Подоляк отметил прогресс в работе подгрупп, однако пока что говорить даже о предварительном соглашении рано. Кроме того, Украина планирует прописать в документе будущее Крыма и ОРДЛО. Подоляк уверен, что переговоры начнут приносить плоды лишь тогда, когда Россия поймет, что от этой войны получит больше потерь, чем Украина.

"Чтобы это произошло, нужно, чтобы наша армия эффективно действовала. А для этого нужно, чтобы наши партнеры нам адекватно помогли. Если не хотите сделать бесполетную зону, дайте нам системы ПВО, чтобы мы могли закрыть небо, чтобы не бомбили наши мирные города. Второе: дайте нам оружие, чтобы разблокировать такие города, как Мариуполь. Третье: нужны санкции вроде нефтяного эмбарго, максимальные ограничения финансовых операций", - добавил Подоляк.

Напомним, глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель считает, что Россия пока не заинтересована в переговорах о прекращении огня в Украине, поскольку ее армия не достигла своих военных целей.

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