Во время интервью мэра Чернигова Владислава Атрошенко на телеканале CNN в прямом эфире прозвучал взрыв.

"Вы только что слышали взрыв. Значит, что-то прилетело и атаковало нас. Вы можете показать это видео свои военным и они подтвердят, что это не мы стреляем, а враг стреляет по нам", - сказал Атрошенко.

Мэр города Атрошенко рассказал, что, по его оценкам, в Чернигове погибло около 300-400 человек, но это не точная цифра.

Атрошенко сообщил, что около 100-110 тысяч из 290 тысяч жителей города остаются в Чернигове и что город будет продолжать сдерживать российскую армию.

Ранее в Минобороны РФ объявили о снижении военной активности на двух направлениях - киевском и черниговском - после переговоров в Стамбуле. Накануне в Генштабе ВСУ заявили, что Россия выводит часть войск из Киевской и Черниговской областей.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

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О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.