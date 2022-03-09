Развернуть в Украине системы ПВО "Железный купол" сложно, поэтому США рассматривают возможность использования других систем ПВО.

Об этом заявила замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд на сенатских слушаниях по Украине.

Сложность в реализации состоит в необходимости подготовки систем и умении работать с этими системами ПВО.

"В целом, необходимость такой системы достаточно сомнительна в текущих военных условиях. Например, еще в начале февраля министр обороны Резников заявил, что в Израиле "Железный купол" обеспечивает защиту от ракет с низкой скоростью и малой дальностью. То есть, не от баллистических ракет, которыми сейчас совершают удары по городам Украины", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

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