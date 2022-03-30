На заседании Совбеза ООН по Украине, которое проходило в ночь на 30 марта, постоянный представитель Британии в ООН Барбара Вудворд официально подтвердила, что Лондон хочет стать одним из гарантов безопасности Украины.

"Мы хотим любым способом, которым можем, помочь закончить войну, обеспечить вывод российских войск. И мы будем счастливы сыграть эту роль, если Украина попросит, да", - заявила она.

Ранее о такой возможности заявляла глава МИД Великобритании Лиз Трасс. В интервью газете The Telegraph она намекнула, что "сделку" по Украине будет сопровождать Лондон.

"Когда наступит время для переговоров, я хочу, чтобы Великобритания сыграла ключевую роль в обеспечении поддержки Украины в заключении эффективной сделки", - заявляла Трасс.

Также вчера не исключили своего участия в этой сделке США. Впрочем, в Белом доме сделали заявление, что решения на этот счет там еще не приняли.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 35-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на фронте и в тылу.

Также мы анализировали главные итоги 29 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Генштаб ВСУ заявил, что РФ начала отведение части войск с территорий Киевской и Черниговской областей. Впрочем, на Донбассе, напротив, увеличивается количество сил противника. В Стамбуле вчера прошли переговоры. По итогам реакция Москвы была более позитивной, чем ранее. А президент Владимир Зеленский заявил, что сигналы, которые приходят по итогам переговоров, можно назвать положительными.

"Страна" анализировала, что означают итоги переговоров Украины и России в Стамбуле.

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