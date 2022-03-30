Разведка Британии считает, что вывод российских войск из-под Киева может говорить о двух вещах: потеря Россией инициативы под столицей или же переброска сил на Донбасс.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Британии, обнародованном в Twitter-аккаунте.

"Российские части, понеся большие потери, были вынуждены вернуться в Беларусь и Россию для переформирования и пополнения запасов", - сообщает британская разведка.

По ее информации, такая активность оказывает дополнительное давление на и без того напряженную логистику России и демонстрирует трудности, с которыми сталкивается РФ при реорганизации своих подразделений в передовых районах Украины.

"Россия, вероятно, продолжит компенсировать свои ограниченные возможности наземного маневрирования массированными артиллерийскими и ракетными ударами", - говорится в сообщении разведки.

Также разведка сообщает, что заявленное Россией сосредоточение внимания на наступлении в Донецке и Луганске, вероятно, "является молчаливым признанием того, что она изо всех сил пытается поддерживать более чем одно значительное направление наступления".

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