Советник главы МВД Вадим Денисенко в комментарии "Стране" заявил, что Россия так и не отвела войска от Киева и Чернигова. Вопреки заявлениям Минобороны России о "снижении активности" на этих направлениях по результатам переговоров в Стамбуле.

"Разведка докладывает, что определенные части российских войск начали выходить. Но в то же время, на ближних подступах к Киеву продолжаются бои. Мы на данный момент не видим, что россияне начинают отходить со своих позиций. Мединский заявил, что в ближайшее время Генштаб РФ обнародует, как они собираются выходить. Но по состоянию на сейчас мы видим, что вокруг Киева никакого отведения российских войск пока нет", - сообщил "Стране" Вадим Денисенко.

Впрочем, по его словам, российская армия теперь сосредоточит свои усилия на других направлениях - прежде всего, на Донбассе.

"Я не верю в искренние намерения россиян прекратить войну. По состоянию на сейчас в планах Путина остается желание получить хоть какую-то победу, и он считает, что кратчайший путь к победе - это ситуация на Донбассе. Ни про какие быстрые переговоры сейчас речи не идет. Пока что говорится только об одном - заявили, что собираются отходить из Киева - тут у них действительно есть определенные проблемы, они в "мешке" и ничего сделать не могут. Они сейчас будут концентрироваться прежде всего на Мариупольском направлении, на Донбассе", - отметил Денисенко.

И добавил, что он пока не видит серьезного прорыва ни в сегодняшних переговорах, ни в прекращении боев. "Ни одна из сторон не имеет явного военного преимущества", - подытожил он.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

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О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.