Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила о том, что подписала очередное подозрение бывшему народному депутату Илье Киве.

Об этом она написала 29 марта в своем Фейсбуке.

Новое подозрение касается публичных призывов к насильственному изменению и свержению конституционного строя и захвату государственной власти лицом, являющимся представителем власти, с использованием средств массовой информации (ч. 3 ст. 109 УК Украины), а также призывов к агрессивной войне (ст. 436 УК Украины).

Такие призывы, по мнению генпрокурора, прозвучали в выступлениях Кивы на российском ТВ.

"Прокуроры прилагают колоссальные усилия, чтобы задержать уже бывшего народного депутата. Это, как оказалось, не так-то просто. У нас есть основания утверждать, что Кива пользуется другими документами, не известными следователям и прокурорам. Но обязательно привлечем его к ответственности", – заявила Венедиктова.

6 марта Венедиктова уже подписывала подозрение Киве в госизмене.

Напомним, 15 марта Илью Киву лишили мандата депутата Верховной Рады.

А за несколько дней до этого, 12 марта, Госбюро расследований инициировало объявление Кивы в международный розыск.