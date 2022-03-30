В ночь с 29 на 30 марта прошло новое заседание Совбеза ООН по Украине. Помимо гуманитарных вопросов, зашла там речь и о мирном договоре с Россией. В частности, посол Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что гарантии безопасности можно подписывать только после вывода войск РФ.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Подписание соглашения о гарантиях безопасности для Украины будет возможно только после вывода всех вооруженных формирований России в места дислокации по состоянию на 23 февраля 2022 года", - заявил украинский представитель Сергей Кислица.

То есть, исходя из его заявления, Россия должна будет вывести войска не после подписания мирного договора, а до.

При этом, по мнению Кислицы, поставки западного оружия в Украину будут продолжаться.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 35-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на фронте и в тылу.

Также мы анализировали главные итоги 29 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Генштаб ВСУ заявил, что РФ начала отведение части войск с территорий Киевской и Черниговской областей. Впрочем, на Донбассе, напротив, увеличивается количество сил противника. В Стамбуле вчера прошли переговоры. По итогам реакция Москвы была более позитивной, чем ранее. А президент Владимир Зеленский заявил, что сигналы, которые приходят по итогам переговоров, можно назвать положительными.

"Страна" анализировала, что означают итоги переговоров Украины и России в Стамбуле.

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