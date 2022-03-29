Сообщения о дрейфующих минах в Черном море вызывают чрезвычайную обеспокоенность, регион имеет важное значение для поставок продовольствия.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы отслеживаем эти сообщения. Любое минирование международных вод вызывает чрезвычайную обеспокоенность. Данный район имеет критически важное значение для экспорта продовольствия со стороны России и Украины", - сказал он.

Напомним, что ситуация с минированием Черного моря стала критической несколько дней назад. Тогда в Минобороны России заявили, что Украина заминировала дно Черного моря. Однако в Украине рассказали, что россияне наоборот сами заминировали море и теперь пытаются обвинить Украину.

В соответствии с Конвенцией о постановке подводных, автоматически взрывающихся от соприкосновения мин воспрещается ставить закрепленные на якорях, автоматически взрывающиеся от соприкосновения мины, которые не делаются безопасными, как только они сорвутся со своих минрепов.

Из-за этого недавно в Болгарии предупредили своих граждан, чтобы они были внимательнее из-за заминированного Черного моря.

Также в Турции заявили, что примут меры относительно минирования Черного моря.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

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О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.