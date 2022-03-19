В Российской Федерации утверждают, что северо-западная часть Черного моря является опасной для судоходства из-за якобы украинских мин. Об этом говорится в заявлении Минтранспорта РФ.

"По информации, объявленной ГС ЧФ при ПРИП №116 из-за штормовых условий, якорные мины, установленные украинскими ВМС на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск, Южный (около 420 мин типа ЯМ и ЯРМ) оторваны. Просьба соблюдать особую осторожность при плавании судов в юго-западной и северо-западной части Черного моря из-за вероятности подрыва на дрейфующих минах", - говорится в сообщении.

В то же время руководитель проекта "Институт Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко заявил, что это сама Россия заминировала путь из Босфора к Одессе, обвиняя при этом Украину.

"РФ заминировала рекомендованные пути от Босфора к Одессе и сообщила, что это украинские мины", - рассказал он.

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