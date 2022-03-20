В Болгарии призвали жителей причерноморских районов быть бдительными из-за опасности подрыва судов на морских минах, которые шторм сорвал с минрепов.

Об этом говорится в сообщении правительственной пресс-службы, распространенном в воскресенье.

"Просим население в районах Добрича, Варны и Бургаса проявлять бдительность. При обнаружении подозрительных сферических объектов в воде или на берегу, просим граждан сообщать о происшествии на телефон экстренных служб "112", - говорится в сообщении.

Утверждается, что предприняты все необходимые меры по контролю над морскими границами страны и передвижением судов в болгарских территориальных водах, о готовности к проведению специальных операций по обезвреживанию опасных объектов.

Напомним, что в субботу, 19 марта, в Российской Федерации заявили, что северо-западная часть Черного моря является опасной для судоходства из-за якобы украинских мин.

В то же время руководитель проекта "Институт Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко заявил, что это сама Россия заминировала путь из Босфора к Одессе, обвиняя при этом Украину.

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