Британский футболист Дэвид Бекхэм отдал свой Instagram, в котором более 70 миллионов подписчиков, главе Харьковского регионального перинатального центра Ирине Кондратовой.

Об этом Бекхэм сообщил в Facebook.

"Переходите в мои истории, чтобы узнать больше о потрясающей работе Ирины и таких медиков, которые делают всё для спасения жизней в Украине. Пожалуйста, дайте, что можете, чтобы поддержать UNICEF и таких людей, как Ирина, по ссылке для пожертвований", - написал Бекхэм.

Кондратова опубликовала несколько сторис о работе Харьковского регионального перинатального центра в условиях боевых действий.

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