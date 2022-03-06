Иностранцы решили помочь украинцам и заказали жилья в Украине на $1,9 млн, хотя даже не могут попасть в страну
Гендиректор сервиса по аренде недвижимости посуточно Airbnb Брайан Чески рассказал, что за 48 часов (на 2-3 марта) в Украине забронировали 61 406 ночей - это 1,9 миллиона долларов. При этом, естественно, никто из иностранцев не приедет. Это помощь украинцам во время войны.
По данным Bloomberg, почти три четверти общего количества бронирований приходится на пользователей в США, Великобритании и Канаде.
Одним из авторов флешмоба стала известная британская телеведущая Эмили Мэйтлис, которая рассказала, что ее друг забронировал квартиру в Киеве, хотя не планирует там быть.
"Существует много разных способов помочь/пожертвовать, но это еще один", - написала она.
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