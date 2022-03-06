Гендиректор сервиса по аренде недвижимости посуточно Airbnb Брайан Чески рассказал, что за 48 часов (на 2-3 марта) в Украине забронировали 61 406 ночей - это 1,9 миллиона долларов. При этом, естественно, никто из иностранцев не приедет. Это помощь украинцам во время войны.

По данным Bloomberg, почти три четверти общего количества бронирований приходится на пользователей в США, Великобритании и Канаде.

Одним из авторов флешмоба стала известная британская телеведущая Эмили Мэйтлис, которая рассказала, что ее друг забронировал квартиру в Киеве, хотя не планирует там быть.

"Существует много разных способов помочь/пожертвовать, но это еще один", - написала она.

Ранее мы писали, что беженцы из Украины получат право жить в Европе три года.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 5 марта в обновляемом материале.

В Украине — очередной день страшной войны, которую начала Россия.



Ранее российские войска захватили город Энергодар Запорожской области, случился обстрел атомной станции. В нашем материале и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — что произошло на АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

В НАТО в это время отказались закрывать небо над Украиной и спрогнозировали ухудшение ситуации.



Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.



В нашем материале - подробно о том, что происходило в Украине 4 марта 2022 года. В телеграм-канале "Политика Страны" — главные новости, карта боевых действий, фото, видео.